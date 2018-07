Sport | Montag, 02. Juli 2018 Montag, 02. Juli 2018

SV Schwäbisch Gmünd fährt 38 Siege ein

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Zu ihrem letzten Wettkampftest vor den württembergischen Jahrgangsmeisterschaften ist die L-​ 2 -​Nachwuchsmannschaft des Schwimmverein Gmünd beim Sprintercup in Kirchheim gewesen.

(svg). UnterTeilnehmern glänzte die Truppe des Trainerteams Thomas Wolff, Roland Aubele, Lisa Schulz und Bernd Schabel mitSiegen. „Die erzielten Zeiten waren teilweise schon sehr gut. Wir gehen in die letzte Vorbereitungsphase und holen uns den letzten Schliff“, zeigte sich Bernd Schabel für die anstehenden Meisterschaften optimistisch. Erfolgreichste Gmünder Teilnehmer mit jeweils vier Siegen waren Lena Talgner, Hanna Fuchs und Yannik Kohleisen. Lena Talgner war dabei überMeter,Meter undMeter schnellste Kraulschwimmerin der Veranstaltung. Schnellste Brustschwimmerin der Veranstaltung war Hanna Fuchs überundMeter Brust. Schöne Leistungsverbesserungen gelangen Yannik Kohleisen überMeter Rücken inMinuten undMeter Schmetterling (). Hannah Hägele hatte sich in den vergangenen Monaten auf ihre Schulprüfungen konzentriert und brachte trotzdem zwei Siege überMeter Schmetterling undMeter Freistil mit nach Hause. Chiara Urlo holte sich nach sehr kraftvollenMeter Rücken inMinuten die Goldmedaille. Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 46 Sekunden.

