Kultur | Freitag, 20. Juli 2018 Freitag, 20. Juli 2018

EKM: Einfach brillant — Trinity College Choir Cambridge

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Das, was die 30 jungen Männer und Frauen des Trinity College Choir aus Cambridge im Münster boten, war einfach überirdisch. Die EKM hatte einen derart brillanten Höhepunkt, dass einem eigentlich nur Superlative einfallen.

21

Einige waren im Freibad, ein paar machten eine Wanderung, viele haben einfach nur lange geschlafen, alle wunderten sich darüber, dass alkoholische Getränke hier so billig sind, so Nina und Suzy, zwei Sängerinnen des Trinity College Choir beim Künstlergespräch auf die Frage von Katharina Ott, was sie denn an ihrem freien Tag gemacht hätten. Es handelt sich also doch, Gott sei Dank, um ganz normale junge Menschen. Aber:So einen perfekten Chorgesang hat man noch nie gehört. Das Publikum war hingerissen. Bernhad Fauser bespricht das Konzert in der RZ vom Samstag,. Juli.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 32 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!