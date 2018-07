Schwäbisch Gmünd | Freitag, 20. Juli 2018 Freitag, 20. Juli 2018

Industriegebiet Gügling: Beträchtliche Erweiterung für neue Ansiedlungen

Einhellig haben sich die Stadträte des Bau– und Umweltausschusses in ihrer jüngsten Sitzung für eine beträchtliche Erweiterung des Industriestandortes Gügling ausgesprochen. Endgültig grünes Licht wird in der nächsten Gemeinderatssitzung erwartet.

Das bereitsHektar große Industriegebiet soll mit „Gügling Nord III“ um weitereHektar vergrößert werden. Anlass ist laut Stadtverwaltung eine anhaltend starke Nachfrage bei großen Flächen für Industrieansiedlungen.Es geht dort auch um die Verlagerung der Gießerei Gatter von der Mutlanger Straße und um Bau eines neuen Produktionsstandorts des Küchenherstellers Leicht. Der Ortschaftsrat Bettringen knüpft seine Zustimmung ganz eng an die Forderung nach einer verbesserten Verkehrsanbindung des Industriegebiets, weil vor allem die Lkw-​Frequenz in Bettringen immer stärker und lästiger wird. In der Sitzung ging es auch um Bemühungen, den Flächenverbrauch für neue Baugebiete zu reduzieren. Flächenmanager Marco Ulrich trug hierzu seinen ersten Tätigkeitsbericht vor. Mehr zum Thema am Freitag in der Rems-​Zeitung.

