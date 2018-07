Sport | Freitag, 20. Juli 2018 Freitag, 20. Juli 2018

Normannia Gmünd: Jahnstadion wird zur tectomove-​Arena

Foto: Lämmerhirt

Bereits in drei Wochen beginnt die neue Oberliga-​Spielzeit. Fans von Normannia Gmünd müssen sich dann an einen neuen Namen gewöhnen. Das Jahnstadion heißt mit sofortiger Wirkung tectomove-​Arena.

Am frühen Freitagabend hatte die Normannia zur Pressekonferenz in die Villa Hirzel geladen. Präsident Alexander Stütz und Marco Biegert (Bereichsleiter Fußball) von der Normannia, Joachim Bläse, Sportbürgermeister der Stadt Schwäbisch Gmünd sowie Michael Ellermann, Geschäftsführer von tectomove, haben die Umbenennung von Jahnstadion in tectomove-​Arena bekannt gegeben. Das sichere dem Oberligisten zusätzlichen finanziellen Spielraum, so die Parteien unisono. „Die Oberliga wird für uns nicht nur sportlich eine große Herausforderung, sondern auch finanziell. Deshalb freuen wir uns, dass wir unsere Geschäftsbeziehung mit tectomove weiter und vor allem langfristig ausgebaut haben“, sagte FCN-​Präsident Alexander Stütz. Die Parteien einigten sich zunächst auf einen Vertrag über drei Jahre. Und auch die Stadt in Person von Sportbürgermeister Joachim Bläse, der das Grundstück gehört, hat ihr Okay gegeben, mehr noch: „Wir als Stadt verstehen und als Partner aller Vereine, unterstützen keinen Verein explizit, dieses Unterfangen aber schon. Solche Namensgebungen sind außerdem heutzutage nichts Außergewöhnliches mehr“, so Bläse, der anfügte, dass die Stadt stets für die Ideen aller Vereine ein offenes Ohr habe. „Man muss es nur machen.“

