Blaulicht | Freitag, 20. Juli 2018 Freitag, 20. Juli 2018

Radarkontrolle: Viele Tempoverstöße

Galerie (1 Bild)

Die Verkehrspolizei aus Aalen hat am Freitagmorgen Geschwindigkeitskontrollen an der L 1075 auf Höhe von Göggingen-​Horn durchgeführt.

5

10

1332

133

70

138

440

Dabei wurden zwischenUhr undUhrFahrzeuge gemessen. Von diesen habenVerkehrsteilnehmer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit vonkm/​h überschritten. Die Beanstandungsquote war damit bemerkenswert und bald doppelt so hoch als bei Kontrollen üblich. Zwei Fahrer waren so schnell, dass ihren ein Fahrverbot droht. Der Schnellste war mit einer Geschwindigkeit vonkm/​h unterwegs. Dem Fahrer droht nun ein Bußgeld in Höhe vonEuro, zwei Punkten in Flensburg sowie zwei Monate Fahrverbot.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 23 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!