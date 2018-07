Sport | Freitag, 20. Juli 2018 Freitag, 20. Juli 2018

TSGV Waldstetten: Leya Hofmann ist Württembergische Meisterin, Barth holt Vizetitel

Die Turnerinnen des TSGV Waldstetten Leya Hofmann, Lucia Doster Conde, Annabel Knödler und Pia Barth hatten sich für das Landesfinale im Mehrkampf des Schwäbischen Turnerbundes qualifiziert, das in Albstadt-​Ebingen ausgetragen worden ist.

Es musste ein Sechskampf, bestehend aus den drei turnerischen Disziplinen Sprung, Boden und Reck/​Stufenbarren sowie den drei leichtathletischen Leistungen Sprint, Weitsprung und Weitwurf/​Kugelstoßen, absolviert werden.Zwei persönliche BestzeitenLeya Hofmann begann ihren Wettkampf mit den leichtathletischen Disziplinen. Beim-​Meter-​Lauf konnte sie mitSekunden eine persönliche Bestleistung aufstellen und war zugleich Schnellste im gesamten Teilnehmerfeld. Auch beim Weitsprung erreichte sie eine neue persönliche Bestleistung. Am Sprung zeigte sie einen tollen Handstützüberschlag auf den Mattenberg sowie souveräne Übungen am Reck und Boden.Parallel dazu absolvierten Lucia Doster Conde und Annabel Knödler ihren Mehrkampf und lieferten gute Ergebnisse. Hier sind dieMeter von Annabel Knödler beim Weitsprung und dieMeter von Lucia Doster Conde beim Schlagball hervorzuheben. Beim Gerätturnen präsentierten beide einen schönen Handstützüberschlag am Sprung und beendeten ihren Wettkampftag mit schönen Leistungen am Boden und Reck. Am späten Nachmittag absolvierte dann Pia Barth ihren Mehrkampf. Sie startete in der Leichtathletik mit sehr guten Leistungen in den Wettkampf, vor allem mit ihrer Tagesbestweite im Kugelstoßen vonMetern konnte sie sich im vorderen Feld einsortieren. In der Turnhalle zeigte Pia Barth mit einem Yamashita am Sprung sowie sauberen Übungen am Stufenbarren und Boden ihr Können.

