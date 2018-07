Schwäbisch Gmünd | Freitag, 20. Juli 2018 Freitag, 20. Juli 2018

Wochenende: Hört noch jemand zu?

Galerie (1 Bild)

Als Fußballweltmeister ist Deutschland entthront. Aber dafür sind wir immer noch Musikweltmeister. Oder doch nicht? Unsere neue Wochenende-​Ausgabe ist der Musik gewidmet — und noch vielem mehr!

52

52

16

2018

Das letzte Wochenende vor Beginn der großen Sommerferien im Land istSeiten stark.Zeitungszeiten, davon alleinSeiten in der Wochenende-​Beilage, in der die „Musik spielt“, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn auch die Seite Kind+Kegel widmet sich diesem Thema und zeigt auf, dass es keine unmusikalischen Menschen gibt. Wir beantworten die Frage, warum Musikkurse für Kinder so wichtig sind. Und selbst in der Rubrik Mensch+Technik liegt „Musik in der Luft“, denn noch nie war Musikhören einfacher als im Jahr. Aber gleichzeitig war die Technik nie komplexer und schwieriger zu durchschauen. Unser Ratgeber hilft.Also: Auf geht’s ins lesenswerte Wochenende mit der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 33 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!