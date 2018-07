Sport | Samstag, 21. Juli 2018 Samstag, 21. Juli 2018

Neuzugang Robert Andrich fällt beim FCH vorerst aus

Galerie (1 Bild)

Foto: FCH

Der 1 . FC Heidenheim 1846 muss vorerst auf Sommerneuzugang Robert Andrich verzichten.

23

14

Wie eine Kernspinuntersuchung am heutigen Freitag ergab, hatte sich der-​Jährige am vergangenen Samstag im Testspiel gegen den Linzer ASK während eines Zweikampfes einen Außenbandriss am linken Sprunggelenk zugezogen. Andrich musste bereits in der. Spielminute ausgewechselt werden. Der Mittelfeldspieler wird damit voraussichtlich erst in ein bis zwei Wochen wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren können.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 17 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!