Sport | Samstag, 21. Juli 2018 Samstag, 21. Juli 2018

Trotz 0 : 1 : VfR Aalen mit gelungener Generalprobe gegen Kiel

Foto: VfR

Der VfR Aalen musste sich im letzten Testspiel der Sommervorbereitung Zweitligist Holstein Kiel in der heimischen Ostalb-​Arena mit 0 : 1 geschlagen geben, durfte aber trotzdem ein sehr positives Fazit nach der Generalprobe für den Ligastart ziehen.

Speziell im ersten Durchgang war der VfR die überlegene Mannschaft und erspielte sich gleich fünf hochkarätige Tormöglichkeiten. Den Reigen eröffnete Marcel Bär nachMinuten, der nach feiner Vorarbeit von Matthias Morys aus halblinker Position nur knapp am Pfosten vorbei zielte. Nur vier Zeigerumdrehungen später bediente Sascha Traut mit einer tollen Flanke Patrick Schorr, dessen Volleyabnahme Gäste-​Keeper Kronholm mit einem Riesenreflex noch aus der Ecke holte und den Rückstand für seine Mannschaft verhinderte.Defensiv ließen die Aalener nichts anbrennen und sorgten mit tollen Offensivaktionen immer wieder für Szenenapplaus bei denZuschauern. Die beste Möglichkeit zumhatte Matthias Morys, der in der. Minute freistehend im Duell Eins-​gegen-​Eins an Kronholm scheiterte. Mit der ersten Tormöglichkeit kam Kiel nach der Pause zur Führung: Benjamin Girth köpfte in der. Minute aus kurzer Distanz für den Zweitligisten ein – es blieb der einzige Treffer des Tages.„Vor allem in der ersten Hälfte sind wir sehr stabil gestanden, haben keine Torchance des Gegners zugelassen und waren selbst immer gefährlich nach Ballgewinn und aus der Ballzirkulation. Das war eine sehr gute Leistung der Mannschaft. In den kommenden Tagen werden wir im Training daran arbeiten, dass wir unseren Plan auch überMinuten durchziehen können und noch mehr Konstanz in unser Spiel bekommen. Außerdem rücken wir die Frische der Mannschaft in den Mittelpunkt“, äußerte sich VfR-​Coach Argirios Giannikis. Nach der Partie präsentierte sich der VfR noch den Fans, die Akteure schrieben fleißig Autogramme.Bernhardt – Rehfeldt (. Sarr), Geyer, Letard (. Papadopoulos), Traut (. Trianni), Lämmel (. Fennell), Funk (. Ristl), Schorr (. Büyüksakarya), Bär (. Watanabe), Schnellbacher (. Slavov), Morys (. Wegkamp)Kronholm – Dehm, Schmidt (. Fleckstein), Wahl, Honsak – Karazor (. Peitz) – Schindler (. Janzer), Mühling, Mörschel (. Serra), Lewerenz (. Herrmann) – Girth (. Awuku)Tor:Girth (.)Tobias Fritsch

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 86 Sekunden.

