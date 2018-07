Sport | Sonntag, 22. Juli 2018 Sonntag, 22. Juli 2018

4 : 0 im Test: Bei Germania Bargau ist ein Tor schöner als das andere

Bereits am Freitag hat Fußball-​Landesligist Germania Bargau mit dem Freundschaftsspiel gegen den Fast-​Aufsteiger aus der Bezirksliga, dem SV Waldhausen, sein 21 . Bargauer Sportwochenende eingeläutet.

Mit) gewann die Mannschaft von Stefan Klotzbücher am Ende recht deutlich und Bargaus Trainer freute sich vor allem über die Ansehnlichkeit der Treffer, die sein Team in die Waldhäuser Maschen zauberte. „Da war ich selbst etwas überrascht, denn wir hatten den Fokus in den Trainings eigentlich zunächst auf die defensive gerichtet“, war Klotzbücher erfreut über die Leistung seiner Mannschaft.In der ersten Halbzeit haben es die Waldhäuser, die in der vergangenen Saison in der Relegation zur Landesliga gescheitert waren, geschafft, die Partie ausgeglichen zu gestalten, in der zweiten dann zog Bargau die Zügel an. „In der ersten Halbzeit haben beide Mannschaften wenig zugelassen, wobei auch in der ersten Hälfte die Bargauer bereits durchaus in Führung hätten gehen könne, wenn nicht gar müssen. Tobis Klotzbücher scheiterte gleich zweimal in aussichtsreichen Positionen und einen Schuss von Stefan Voitk parierte Waldhausens Schlussmann stark. Interessant: Daswar ein Zusammenspiel der beiden Defensivspezialisten Andreas Herkommer und Daniel Neumann.beide Frey (.,.),Herkommer (.),Neumann (.).

