40 Jahre Gschwender Jugendfeuerwehr

Fotos: Gerhard Nesper

Anlässlich des 40 jährigen Bestehens der Gschwender Jugendfeuerwehr war die Bevölkerung am Wochenende auf das Gelände des Feuerwehrmagazins eingeladen, dieses Jubiläum gebührend zu feiern.

Mit einem Festakt, bei dem ein Rückblick auf die vergangenenJahre gehalten wurde, begannen die Feierlichkeiten am Samstag Abend. Dazu begrüßte Jugendwart Steffen Wahl den Abteilungskommandanten Joachim Hauenstein, Bürgermeister Christoph Hald, die Alt-​Bürgermeister Rosalinde Kottmann und Helmuth Kaufmann, die Vertreter der Kirche, des Gemeinderats, der umliegenden Gemeinden und natürlich die Jungs und Mädels der Jugendfeuerwehr. AufJahre erfolgreiche Jugendarbeit könne Gschwend in diesem Jahr zurückblicken, so Steffen Wahl. Am. Aprilsei die Jugendfeuerwehr unter dem damaligen Kommandanten Alfred Grau mitMitgliedern gegründet worden, wovon heute noch einige bei der aktiven Wehr ihren Dienst verrichten. Ausführlicher Bericht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

