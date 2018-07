Sport | Sonntag, 22. Juli 2018 Sonntag, 22. Juli 2018

Bargauer Sportwochenende: E-​Junioren siegen im Heimspiel

Galerie (3 Bilder)

Fotos: Lämmerhirt

Am ganzen Wochenende hat es auf dem Sportgelände von Germania Bargau Sport satt gegeben. Das 21 . Bargauer Sportwochenende ist auf dem Programm gestanden und ist eingeläutet worden durch den Testspielerfolg der Germania gegen Waldhausen sowie dem AH-​Turnier.

Der Auftakt in die. Auflage ist am Freitag schon einmal gelungen, die Germania von Stefan Klotzbücher hat ihren Test gegen den SV Waldhausen mitgewonnen (siehe Extrameldung). Und auch der Regen am Samstag, der so vielen Veranstaltungen an diesem Wochenende einen Strich durch die Rechnung machen wollte, störte in Bargau kaum. „Für uns war das insgesamt trotzdem in Ordnung, weil wir sportlich wirklich viel zu bieten hatten“, so Bargaus Geschäftsführer Winfried Klotzbücher.Parallel zur Partie der ersten Mannschaft startete das AH-​Turnier mit den Teams des TSV Böbingen, TSV Heubach, TV Straßdorf, der SG Bettringen und dem Team des Gastgebers. Böbingen siegte, Bargau wurde Dritter. Attraktive Gegner hatten sich die D-​Junioren geladen. Sie bekamen es am Samstagvormittag mit den Vertretungen des VfR Aalen und der SG Sonnenhof Großaspach in einem Blitzturnier (zwei MalMinuten) zu tun. Gegen den VfR hieß es am Ende, gegen Großaspach kam es beimsogar noch dicker. Nach demdes VfR gegen Großaspach sprachen alle drei Vertreter der Teams von gelungenen Vergleichen. Das Turnier der F-​Junioren folgte im Anschluss. Hier duellierten sich acht Mannschaften aus fünf Vereinen (TSGV Waldstetten, TSV Heubach, Normannia Gmünd, SG Bettringen und Germania Bargau). Im Finale setzte sich letztlich die Normannia durch und holte folglich den Turniersieg.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

