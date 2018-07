Sport | Sonntag, 22. Juli 2018 Sonntag, 22. Juli 2018

Eschacher Sportfest: Juniorenkicker lassen sich die Laune vom Regen nicht vermiesen

Galerie (6 Bilder)

Fotos: Lämmerhirt

Bereits zum 20 . Mal hat der 1 . FC Eschach sein großes Sportfest veranstaltet. Wenn auch das Wetter den Verantwortlichen in diesem Jahr nicht hold gewesen ist, so ist die Resonanz der zahlreichen Mannschaften auf dem riesigen Eschacher Gelände dennoch eine große gewesen.

1

15

Alleine beim Rahmenprogramm hatten sich die Verantwortlichen wieder einiges einfallen lassen. Während der gesamten Turnierserie konnte man auf die Torwandschießen, sich bei entsprechender Trefferzahl notieren lassen und sich über einen der zahlreichen Preise freuen. Hauptpreis in diesem Jahr ist ein riesengroßes Trampolin gewesen. Die Hüpfburg musste zumindest am Samstag ohne Luft bleiben. „Na klar, ist das mit dem Wetter etwas ärgerlich. Aber wenn wir diese Veranstaltung eine Woche früher gemacht hätten, wäre das doch auch keine Garantie gewesen. Außerdem ist es für viele Vereine schon fast Tradition, am letzten Wochenende vor den Sommerferien zu unserer Veranstaltung zu kommen“, sagte Steffen Förstner, Jugendleiter des. FC Eschach und mitverantwortlich für die Organisation. Wobei sich an diesem Wochenende wirklich ein Fest an das nächste reihte. Am Sonntag stand dann die Hüpfburg aber.Am Freitag hatten die Verantwortlichen aus Eschach noch Glück mit dem Wetter und mitMannschaften beim AH-​Turnier eine durchweg vorzeigbare Veranstaltung. Ein AH-​Turnier in dieser Größenordnung dürfte seinesgleichen suchen. Die Sportfreunde Lorch haben sich den Titel geholt, schlugen im Finale Ruppertshofen. Hohenstadt/​Untergröningen und Leinzell folgten auf den Plätzen drei und vier.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 62 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!