Landeskinderturnfest in Aalen: Trotz Regen eitel Sonnenschein

„Wir sind die Hauptstadt des Turnens“, sagt Aalens Bürgermeister Wolfgang Steidle nicht ohne eine Portion Stolz. Für drei Tage mit rund 5000 teilnehmenden Kindern trifft diese Aussage wohl mehr als zu. Dass das Landeskinderturnfest in Aalen ein voller Erfolg war, da wird sich aber definitiv keine andere Meinung finden lassen.

UmUhr im Aalener Rathaus gab es nur zufriedene Gesichter. Beim Abschlusspressegespräch am Sonntag zogen die Verantwortlichen nämlich allesamt ein positives Fazit. „Selbst der Landregen, der über Aalen am Samstag hereinbrach, tat der Stimmung keinen Abbruch“, sagt Bürgermeister Wolfgang Steidle. Auch, wenn man den einen oder anderen Außenturnplatz in der Innenstadt „aus Sicherheitsgründen“ schließen musste, „gab es nie jemanden, der schlecht drauf war“, bestätigt René Mall vom Schwäbischen Turnerbund. Auch auf Seiten der Rettungsdienste mit dem Gespann aus Maltesern und dem Deutschen Roten Kreuz, gab es keine „nicht vorher eingeplante Zwischenfälle“.„Wir hatten bis SamstagUhrVersorgungsaufträge, von denen drei eine klinische Versorgung nach sich zogen. Allerdings blieb es bei Stauchungen, Prellungen oder eben leichten Sportverletzungen“, sagt Bernd Schiele von den Maltesern. Besonders beliebt bei denKindern war die Turni– und Tobe-​Halle, die der MTV Aalen betreute. „Diese wurde sehr gut angenommen, da sie zentral war und das Wetter hat natürlich auch geholfen“, sagt Karlheinz Rössler, Vorsitzender des Turngau Ostwürttemberg.

