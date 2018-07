Ostalb | Sonntag, 22. Juli 2018 Sonntag, 22. Juli 2018

Prozession beim Fest Skapulierbruderschaft in Heuchlingen

Johannes Streit, der im 30 -​jährigen Krieges Priester in Heuchlingen war, gab in dieser schlimmen Zeit zusammen mit den Gläubigen aus Heuchlingen das Versprechen an die „Liebe Frau vom Berge Karmel“, regelmäßig zu beten und jedes Jahr einen Gedenktag zu feiern, damit die Menschen vor Elend und Not bewahrt blieben.

Zum weit bekannten Heuchlinger Fest – dem Skapulierbruderschaftsfest — begrüßte die. Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Irmgard Waidmann, die Gläubigen. Sie überreichte der Dirigentin des Kirchenchores St. Vitus, Rosemarie Pschorr, einen Blumenstrauß, so bunt wie das musikalische Repertoire der Chormusik. Und sie dankte der Dirigentin für die intensiven Vorbereitungen zum Skapulierfest. Was die Geistlichen den Gläubigen mit auf den Weg gaben, steht am. Juli in der Rems-​Zeitung.

