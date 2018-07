Sport | Sonntag, 22. Juli 2018 Sonntag, 22. Juli 2018

Timothy Udoh verstärkt die Defensive bei Normannia Gmünd

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

Timothy Udoh heißt der aktuelle Neuzugang der Normannia.

19

19

16

17

19

Timothy Udoh wechselte dieser Tage von der der Uder Stuttgarter Kickers zur Normannia. Der-​Jährige ist gelernter Innenverteidiger kann aber auch auf der Außenbahn spielen, was er bereits an diesem Wochenende zweimal unter Beweis stellte. Der in Stuttgart wohnhafte Timothy spielte bis zur Ubeim VfB Stuttgart, wechselte dann vom Neckar auf Degerlochs Höhen und spielte bei den Kickers in der Uund Uin der B– beziehungsweise A-​Junioren Bundesliga. Beim Turnier in Steinach und gegen Pfedelbachist Udoh bereits zum Einsatz gekommen.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 26 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!