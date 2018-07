Kultur | Dienstag, 24. Juli 2018 Dienstag, 24. Juli 2018

EKM: Ensemble Sjaella in Hohenstadt

Foto: Markus Koeck

Sechs junge Sängerinnen, die sich dem A-​cappella-​Gesang für sechs Frauenstimmen verschrieben haben. In der barocken Kirche von Hohenstadt gastierte das Leipziger Vokalensemble Sjaella.

Nun ist die Welt der Musik mit originalen Kompositionen für sechs Frauenstimmen ohne Begleitung lange nicht so üppig bestückt wie für gemischte Ensembles, was zwangsläufig dazu führt, dass im Programm eines solchen Ensembles viele „Bearbeitungen“ zu finden sind. Meist sind solche Bearbeitungen dann entweder speziell für das betreffenden Ensemble geschrieben oder gar von einem Ensemblemitglied selbst bearbeitet. So konnte man am Sonntag Nachmittag so manches Stück hören, das man kannte, aber eben nicht so. Der erste Programmblock bis zur Pause war in gewisser Weise dem „Alten“ und dem „Geistlichen“ vorbehalten, auch wenn die letzten drei Stücke alles andere als geistlich, dafür aber geistreich waren. Weltlich wurde es im zweiten Teil.

