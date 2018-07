Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 24. Juli 2018 Dienstag, 24. Juli 2018

„Hilfe für Nic“ — Bilanz nach zehn Jahren

In seinen ersten Lebensmonaten führte beim heute Zehnjährigen Nic jede Berührung am Mund zum Erbrechen. Nic ist am Cornelia-​de-​Lange-​Syndrom erkrankt und viele seiner bemerkenswerten Fortschritte wären ohne die Arbeit des Vereins „Hilfe für Nic“ vielleicht nicht möglich gewesen. Den Verein gibt es nun seit zehn Jahren.

Aktuell freut sich der Verein über etwaMitglieder, ist aber dennoch immer auf der Suche nach weiteren. Durch die Mittel, die der Verein sammelt, konnte Nic in der Vergangenheit bereits dreimal eine Delfintherapie ermöglicht werden. „Als wir zum ersten Mal auf Curaçao waren, war Nic gerade dreieinhalb und konnte an Möbeln entlang laufen, aber noch nicht frei“, erinnert sich seine Mutter Cornelia Perkovic. Nachdem er zwei Wochen mit den Tieren schwimmen durfte und unter Anleitung von Therapeuten Übungen machte, dauerte es zu Hause in Straßdorf nicht mehr lange, bis er tatsächlich alleine ging.Ein Bilanz der letzten zehn Jahre am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

