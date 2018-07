Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 25. Juli 2018 Mittwoch, 25. Juli 2018

Elisabeth Burmeister ist neue Jugendreferentin beim evangelischen Jugendwerk

Foto: esc

Sie soll und will die Jugendarbeit im evangelischen Kirchenbezirk wieder in Schwung bringen. Die neue Jugendreferentin Elisabeth Burmeister leitet seit Anfang Juli hauptamtlich das evangelische Jugendwerk. Über ein Jahr war die Stelle nicht besetzt.

Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jugendwerks hat sie viel vor: Die Jugendfreizeiten sollen wieder aufleben, da sie derzeit oft nur wenige Teilnehmer haben. Auch die Schulungen für Jugendbetreuer möchten sie weiter ausbauen. Zur Jugendarbeit zählt zum Beispiel sowohl die Arbeit mit Kindern, der Konfirmandenunterricht, Jugendkreise und –treffs, Jungscharen, Jugendgottesdienste und Bibelwochen. Was Elisabeth Burmeister bisher gemacht hat, und was sie in Gmünd vor hat, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 27 Sekunden.

