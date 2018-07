Blaulicht | Mittwoch, 25. Juli 2018 Mittwoch, 25. Juli 2018

„Falsche“ Anrufer

Am vergangen Montag, 23 . 07 . 2018 , kam es zu Anrufen von angeblichen Mitarbeitern des Jobcenters Ostalbkreis. Die Anrufer gaben sich am Telefon als Mitarbeiter des Jobcenters Schwäbisch Gmünd aus und behaupteten, dass ein gewisser Geldbetrag auf ein Konto zu überweisen sei, sonst werde der Leistungsbezug eingestellt.

07361

5800

07171

3580

07961

9300

Bei diesen Anrufern handelt es sich NICHT um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landkreisverwaltung. Bislang sind der Polizei solche Anrufe nicht bekannt. Wer einen solchen Anruf erhält, soll keinesfalls den Betrag überweisen sondern sich direkt an die örtlichen Polizeidienststellen in Aalen:, in Schwäbisch Gmünd:, in Ellwangen:, wenden.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 24 Sekunden.

