Ostalb | Mittwoch, 25. Juli 2018 Mittwoch, 25. Juli 2018

Frauen laufen durch Wasser, Schlamm und Schaum

Galerie (1 Bild)

Foto: esc

Durch Schlamm, Wasser und Schaum mussten die 16 Frauen aus dem Raum Schwäbisch Gmünd kämpfen, die sich entschieden am Muddy Angel Run in Stuttgart teilzunehmen. „Endlich mal das tun, was man sonst nie durfte“, schmunzelt Michaela Schopf, die das Team zusammenstellte.

6000

&

Fünf Kilometer war der Parcour am GAZi Stadion auf der Stuttgarter Waldau lang, den insgesamt rundFrauen am Sonntag hinter sich gebracht haben. „Dabei geht es nicht um einen Wettkampf, sondern darum, möglichst viel Spaß zu haben,“ erklären die beiden Geschäftsführerinnen im SquashFit in Waldstetten, Michaela Schopf und Dagmar Ludwig, die beide mitgelaufen sind. Was es mit dem Muddy Angel Run auf sich hat, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 29 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!