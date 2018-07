Blaulicht | Mittwoch, 25. Juli 2018 Mittwoch, 25. Juli 2018

Gmünder Feuerwehr: Ludwig Fuchs neuer Vizekommandant

Galerie (3 Bilder)

Foto: hs

Wachwechsel im Führungsteam der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd: Ludwig Fuchs ( 3 .v.r.) ist neuer stellvertretender Kommandant. Er tritt die Nachfolge von Günther Elser ( 2 .v.l.) , der am 1 . August aus Altersgründen dieses verantwortungsvolle Ehrenamt abgibt.

Es gab am Mittwoch in der Sitzung des Gemeinderats einen nicht enden wollenden Dankesbeifall und stehende Ovationen für Günther Elser, der fast schon ein halbes Jahrhundert lang Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd ist, dies in führenden Positionen, auch als Ausbilder und zuletzt als einer der beiden ehrenamtlichen Stellvertreter gemeinsam mit Ralf Schamberger sowie mit dem hauptamtlichen Feuerwehrchef Uwe Schubert an der Spitze. OB Richard Arnold zählte die Stationen von Günther Elsers ehrenamtlicher Feuerwehrkarriere auf. Gleichzeitig dankte er dem gleichfalls altgedienten und erfahrenen Feuerwehrmann Ludwig Fuchs für die Bereitschaft, dieses Amt zu übernehmen. „Wenn man dieses Feuerwehramt nicht gerne macht, dann lässt man es gleich ganz“, sagte Günther Elser und sprach seiner Frau Erika und seinen Kameraden Dank für Rückhalt und Unterstützung inFeuerwehrjahren aus. Ludwig Fuchs: „Ich freue mich auch diese Aufgabe.“ Seine Ernennnung erfolgte einstimmig. Auch ihm dankte das Gmünder Bürgerparlament und von Feuerwehrleuten dicht besetzte Zuhörerränge fürs Engagement.

