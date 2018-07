Sport | Mittwoch, 25. Juli 2018 Mittwoch, 25. Juli 2018

Normannia Gmünd: Ubabuike auf dem Platz, Tiptorro auf der Brust

Galerie (1 Bild)

Foto: Lämmerhirt

Auf der Sonnenterrasse des Hotels am Remspark hat Fußball-​Oberligist Normannia seinen neuen Trikotsponsor „Tiptorro“ vorgestellt und zugleich mit Francis Ubabuike eine neue Offensivkraft präsentiert, die den Weg vom Oberligisten Göppinger SV in den Schwerzer gefunden hat.

1

1

8

0

4

5

6

3

3

6

9

5

9

1478

1

8

0

4

6

8

6

0

5

2

9

1

2543

Die Gmünder Kicker und das Personal rund um die Mannschaft hatten sich schick gemacht. Dresscode war ein weißes Hemd, dem Sommer entsprechend fesch gekleidet hatten sie sich in luftiger Höhe einigen Sponsoren präsentiert, um sich aber vor allem mit einem neuen Hauptsponsor bekannt zu machen. Tiptorro wird künftig die Brust auf den Trikots des Oberligisten zieren. „Wir freuen uns, den. FC Normannia Gmünd bei den nächsten Schritten zur Professionalisierung in der Oberliga Baden-​Württemberg begleiten zu dürfen und wünschen dem Klub eine erfolgreiche Saison“, sagte Özgür Yildiz bei der Präsentation, Head of Sales bei Tiptorro. Und warum gerade die Normannia? „Na, weil ich Gmünder bin“, sagte Yildiz schmunzelnd. Tiptorro ist ein Franchise-​Unternehmen – und ein Geschäft hat seinen Sitz in der Kapuzinergasse, gegenüber der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 53 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!