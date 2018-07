Ostalb | Mittwoch, 25. Juli 2018 Mittwoch, 25. Juli 2018

Schönes Wetter — reiche Ernte? Das gilt für die Ostalb nicht

Es gab schon verregnete Jahre, in denen die Bauern mit Mühe und Not ein paar Wagen Heu trocken in die Scheune brachten. Dieses Problem hat 2018 zwar kein Landwirt, aber Gras und Getreide hätten für ihr Wachstum mehr Regen gebraucht.

Es wird zur Zeit an allen Ecken und Enden im Gmünder Raum gedroschen was das Zeug hält. Haushoch mit Strohballen beladene Anhänger lassen den Schluss zu, dass die Bauern im Gmünder Raum heuer eine reichliche Ernte einfahren können. Dieser erste Eindruck stimmt allerdings nicht, denn aus landwirtschaftlicher Sicht istzwar kein richtig schlechtes oder gar katastrophales Jahr – aber ein richtig gutes Jahr eben auch nicht. Die Rems-​Zeitung beleuchtet dieses Thema in der Mittwoch-​Ausgabe.

