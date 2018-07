Sport | Donnerstag, 26. Juli 2018 Donnerstag, 26. Juli 2018

3 : 1 — Germania Bargau kontert müden TSV Essingen aus

Foto: Zimmermann

Dem FC Bargau ist am Mittwochabend im Scheuelberg-​Stadion eine faustdicke Überraschung geglückt: Im Testspiel gegen den ambitionierten Verbandsligisten TSV Essingen hat der Außenseiter einen 0 : 1 -Halbzeitrückstand noch in einen 3 : 1 -Sieg drehen können.

Die eine Woche zuvor glanzvoll mitbeim Oberliga-​Aufsteiger. FC Normannia Gmünd erfolgreichen Essinger rissen wie erwartet von Anfang an das Ruder an sich und waren darauf aus, den Ball in den eigenen Reihen laufen zu lassen und das Tempo hochzuhalten. „Sucht die Lücken“, lautete die Anweisung von Trainer Erdal Kalin von außen gegen die kompakt stehende gegnerische Abwehr. Die ersten drei Chancen hatte TSV-​Neuzugang Fabian Weiß, der in der sechsten,. und. Minute jeweils am reaktionsschnellen Bargauer Schlussmann David Heindl scheiterte. Eine gute halbe Stunde dauerte es, bis der bis dahin ausschließlich in der Defensive geforderte Landesligist erstmals zum Abschluss kam. Ein abgefälschter Schuss von Christian Kreutter streifte den Pfosten. Mit dem Halbzeitpfiff fiel dann aber doch noch der fällige Führungstreffer für die überlegenen Gäste. Niklas Weißenberger legte quer auf Stani Bergheim, der in der Mitte nur noch einschieben brauchte.In den zweitenMinuten konnte der TSV dann das hohe Tempo der ersten Hälfte nicht mehr aufrechterhalten. Essingen blieb zwar tonangebend, wirkte aber zusehends müde und brachte kaum mehr zwingende Chancen zustande.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 54 Sekunden.

