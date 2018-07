Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 26. Juli 2018 Donnerstag, 26. Juli 2018

Ein Kunstwerk von Josef Baumhauer wird wieder wachgeküsst

Rechtzeitig zum 750 -​jährigen Jubiläum des Spitals und zum Beginn der Remstal-​Gartenschau im Mai 2019 wird jetzt ein seit 2 o Jahren verstecktes Graffito des Gmünder Künstler Josef Baumhauer restauriert und der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht.

1953

23

1998

Das Wandrelief stellt Szenen dar, aus dem alten Spital. Josef Baumhauer stellte das Kunstwerk, also bereits im Alter vonJahren, fertig. Biswar es auch an der Wand hinter der heutigen Spitalmühle sichtbar. Mit dem großen Umbau wurde es hinter Mauern versteckt. Der unwirtliche Raum wird seither als Fahrradstellplatz genutzt. Auch Mülltonnen und Werkzeug wird hier im Düstern gelagert. Damit soll nun Schluss sein. Eine Gruppe von Gmünderinnen und Gmündern — darunter die Tochter des Künstlers, Monika Baumhauer, und der Erste Bürgermeister Dr. Joachim Bläse — wollen dem frühen Werk Baumhauers wieder ans Licht und zu Beachtung verhelfen. Es soll, restauriert und eingegliedert in die Via Sacra, in Zukunft wieder von den Menschen bewundert werden können. Wer sonst noch daran beteiligt ist, und was mit dem Graffito passieren wird, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

