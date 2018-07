Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 26. Juli 2018 Donnerstag, 26. Juli 2018

Großer Andrang bei den Stadtwerken

In Gmünd ist ein „offener Handelskrieg“ zwischen den Gmünder Stadtwerken und der EnBW/​ODR ausgebrochen, von dem — zumindest kurzfristig — rund 200 Kunden der Stadtwerke profitieren können: 200 Kunden erhalten für ihre Vertragsverlängerung jeweils 200 Euro. Summa summarum: 40000 Euro!

Die ersten Kunden sind am Donnerstagmorgen bereits vorUhr vor den Stadtwerken Schlange gestanden. Am Freitag soll die Aktion bisUhr fortgesetzt werden. Das Pikante an der ganzen Geschichte: die EnBW/​ODR und die Stadtwerke sind eigentlich Partner und keine Konkurrenten. Die EnBW/​ODR hältProzent Anteile an den Stadtwerken. Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold, Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke, verlangt vom Vorstand der ODR eine Aufklärung. Kunden aus Gmünd verlangen aufgrund der neuen DSGVO Angaben darüber, woher die ODR die Adressdaten bekommen hat. Mehr am Freitag in der Rems-​Zeitung,

