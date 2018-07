Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 26. Juli 2018 Donnerstag, 26. Juli 2018

Inklusionsbotschafter gesucht

„Da kann ja jeder kommen. Auch du!“ – so lautet der Titel der „inklusiven“ Kampagne, die in Gmünd – Teil der bundesweiten „Kommune Inklusiv“ – ab 1 . Juli an den Start geht.

Lebenswelten zu unterstützen, in denen Begegnung, Respekt und Vielfalt selbstverständlich sind ist das Ziel des bundesweiten Projekts „Kommune Inklusiv“. Dazu beitragen, dieses Ziel noch mehr als bisher in die Tat umzusetzen, möchte das kommunale Gmünder Team mit der Kampagne „Da kann ja jeder kommen. Auch du!“ Was es mit der Kampagne auf sich hat und warum jeder Inklusionsbotschafter werden kann, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

