Sommer-​Skisport in Degenfeld mit der russischen Nationalmannschaft

Degenfeld steht an diesem Wochenende wieder ganz im Zeichen des Sommer-​Skisports. Am 28 . und 29 . Juli findet das traditionelle Sommerski-​Event statt. Höhepunkt ist am Sonntag ab 13 . 30 Uhr das Internationale Skispringen von der K-​ 75 -​Meter-​Mattenschanze mit der russischen Nationalmannschaft der Damen und Herren.

Das Wettkampf-​Wochenende startet bereits am Samstag umUhr mit der VR-​Talentiade auf der-​Meter-​Mattenschanze für die jüngeren Skispringer. Die VR-​Talentiade ist der zentrale Nachwuchs-​Wettbewerb in Baden-​Württemberg und verdankt seinen Namen der tatkräftigen Unterstützung der Volks– und Raiffeisenbanken. Der Wettkampf steht auch bisher vereinslosen „Nachwuchsadlern“ offen und wird von der Volksbank Göppingen als langjährigem Hauptsponsor mit attraktiven Preisen ausgestattet.Im Anschluss springen dann die etwas älteren Springer von der-​Meter-​Mattenschanze. Dabei werden es die heimischen Nachwuchsspringer aus Königsbronn, Wiesensteig und Degenfeld mit der starken Konkurrenz aus dem Schwarzwald und Allgäu zu tun bekommen. Auch der Vorarlberger Skiverband hatAthleten gemeldet. UmUhr finden die Kreuzberg-​Crossläufe statt, die nicht nur zur Nordischen Kombination, sondern auch separat gewertet werden und allen Hobbyläufern offen stehen. Die Streckenlängen sind je nach Alter zwischenund zehn Kilometern lang. Nähere Informationen hierzu gibt es unter ski​club​-degen​feld​.de.Den Höhepunkt des Wochenendes bildet am Sonntag umUhr das internationale Mattenspringen von der großen-​Meter-​Schanze. Hier müssen sich die einheimischen Athleten nicht nur mit den anderen nationalen Topspringern messen. Auch ein direkter Vergleich mit der Weltspitze wird möglich sein. Die Degenfelder erwarten sechs Damen und vier Herren der russischen Nationalmannschaft, allesamt international erfahren und mit Weltcupstarts und Olympiateilnahmen hoch dekoriert. Welche russischen Stars in Degenfeld antreten werden, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Juli.

