Schwäbisch Gmünd | Freitag, 27. Juli 2018 Freitag, 27. Juli 2018

EnBW/​ODR bedauert Irritationen

Von einem Skandal hat Stadtwerke-​Geschäftsführer Rainer Steffens gesprochen, der Aufsichtsratsvorsitzenden der Stadtwerke, Oberbürgermeister Richard Arnold, hat es „mit großer Verwunderung“ zur Kenntnis genommen, dass die EnBW/​ODR als Partner der Gmünder Stadtwerke dem eigenen Unternehmen Konkurrenz angesagt hat (siehe RZ vom 26 . und 27 . Juli). Am Freitagnachmittag hat uns die ODR über ihren Pressesprecher eine Stellungnahme zukommen lassen.

Bei der Aktion in Schwäbisch Gmünd handelte es sich um einen in dieser Form einmaligen Test, den der ODR-​Vertrieb aufgrund seiner Markteinschätzung durchgeführt hat. Für die Werbeaktion wurden die verwendeten Adressen bei einem Dialogmarketing-​Anbieter zur einmaligen Verwendung gekauft. Am Ende steht in der Stellungnahme: „Mit unseren Ansprechpartnern bei der Stadt und den Stadtwerken stehen wir bezüglich den entstandenen Irritationen im Austausch. Die ODR hat großes Interesse an einer weiterhin fruchtbaren Zusammenarbeit.“Mehr am Samstag in der Rems-​Zeitung.

