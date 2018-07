Blaulicht | Freitag, 27. Juli 2018 Freitag, 27. Juli 2018

Jugendfeuerwehr: Riesenspaß trotz Affenhitze im Gmünder Zeltlager

Fotos: hs

Traditionell sind die ersten Tage der Sommerferien bei den Jugendfeuerwehren auch noch im Handy– und Computerzeitalter dem beliebten und naturnahen Miteinander im Zeltlager gwidmet. Die zehn Gruppen umfassende Gesamt– Jugendfeuerwehr Schwäbisch Gmünd hat ihr Camp bei Bargau aufgeschlagen.

250

Unterm Himmelreich beim Kolpinghaus erleben die Jungen und Mädchen mit ihrem Betreuerteam unter Leitung von Holger Wolf und Andreas Anklam spannende und auch kreative Tage. Am Freitag waren Workshops angesagt, um beispielsweise trendige T-​shirts zu gestalten oder Vogelhäuschen zu basteln. Viel Verantwortung und Organisationen steckt in einem solchen Zeltlager. Fürs körperliche Wohlbefinden sorgt Lagerkoch Mathias Weiß. Die Affenhitze macht richtig Freude, weil ein Löschwasserbecken als Lager-​Freibad zur Verfügung steht. Die Gmünder Jugendfeuerwehr ist auf Erfolgskurs. Mitsamt der Kindergruppe wird rundJungen und Mädchen eine sinnvolle und gesellschaftlich sehr wertvolle Freizeitbeschäftigung aangeboten. Mehr dazu am Samstag in der Rems-​Zeitung.

