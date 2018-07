Ostalb | Freitag, 27. Juli 2018 Freitag, 27. Juli 2018

Quartiersprojekt in Waldstetten

Einzelne Projekte und Netzwerke gab es bislang schon, in einem Quartiersprojekt der Stiftung Haus Lindenhof und der Gemeinde Waldstetten sollen die einzelnen Bausteine nun gebündelt und durch neue Ideen bereichert werden; Start ist am 1 . Oktober.

Begonnen hat alles im Oktoberin Wißgoldingen, wo unter Federführung der Dualen Hochschule Heidenheim eine Bürgerwerkstatt stattfand. Der zentrale Wunsch, der hier geäußert wurde: Der Verbleib im eigenen Haus – auch im Alter und bei Nachlassen der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit. Sehr bald wurde der Plan, eine Quartiersarbeit zu schaffen, auf die gesamte Gemeinde ausgedehnt. Wie genau das Quartiersprojekt aussehen wird und was die Aufgaben des Quartiersmanagers sein werden, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

