Ostalb | Freitag, 27. Juli 2018 Freitag, 27. Juli 2018

Remsis jetzt auch an der Lein

Galerie (1 Bild)

Foto: esc

Bürgermeister Ralph Leischner und die Leinzeller Kinder unterstützen die Remstal-​Gartenschau. Deshalb ist das Maskotchen der Remstal-​Gartenschau jetzt auch an der Lein zu sehen.

Auch wenn Leinzell an der Lein, nicht an der Rems liegt, gefällt dem Gemeindeoberhaupt die Aktion, weshalb er und seine Gemeinde sich mit Werbung dafür beteiligen möchten. Deshalb haben jetzt dieKinder – zwischen einem und sechs Jahren – des katholischen Kindergartens St. Georg insgesamtRemsis bemalt, die an den Ortseingängen in Leinzell aufgestellt wurden.Was der Schultes zur Leistung der Kinder sagte, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 24 Sekunden.

