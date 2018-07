Ostalb | Freitag, 27. Juli 2018 Freitag, 27. Juli 2018

Tag des Ehrenamtes im Ostalbkreis

Fotos: Jürgen Blankenhorn

Was für ein Abend: Mit einem sensationellen Fest ist am Donnerstagabend der Tag des Ehrenamtes auf Schloss Kapfenburg gefeiert worden. Über 1300 Gäste erlebten ein tolles Programm, das von einem bestens aufgelegten Landrat Klaus Pavel moderiert wurde.

Das Event wurde zu einem wahrhaft traumhaften Abend. Dafür sorgten der Flair von Schloss Kapfenburg mit dem herrlich illuminierten Innenhof, ebenso wie herausragende, zum Teil weit über den Ostalbkreis hinaus bekannte Künstler und eben auch ein Landrat, der die ganze Veranstaltung derart gut moderierte, dass sich manch hauptberuflicher Showmaster eine Scheibe davon abschneiden könnte. Besser hätte man diesen Abend tatsächlich nicht planen und gestalten können. Was das bunte Programm zu bieten hatte, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 29 Sekunden.

