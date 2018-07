Schwäbisch Gmünd | Freitag, 27. Juli 2018 Freitag, 27. Juli 2018

Vor einem Jahr wurde der Partnerschaftsvertrag unterschrieben

Vor einem Jahr unterschrieben das Projekt Herzenswege der Aktion Familie, die Barmer und die Stadt einen Kooperationsvertrag. Auf das Einjährige stießen die Vertreter der Partnerinstitutionen nun gemeinsam bei der Barmer an.

Bärbel Blaue, die sich seit sie im Ruhestand, ist massiv für ihre Herzenssache, die Aktion Herzenswege, engagiert, nimmt sich gerne zurück. Auch wenn sie für ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen die Ansprache hielt, betonte sie doch unentwegt, „Wir sind ein Team, und wir sind den vielen Helferinnen und Helfern, die uns tatkräftig unterstützen, sehr dankbar.“ Was im Rahmen eines kleinen Sektempfangs sonst noch zur Sprache kam, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 26 Sekunden.

