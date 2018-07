Schwäbisch Gmünd | Freitag, 27. Juli 2018 Freitag, 27. Juli 2018

Wochenende: Mathe macht froh

Das erste Ferien-​Wochenende in diesem Sommer lässt die Schule noch nicht ganz vergessen: Unser Titelthema befasst sich mit Mathematik. Denn der Stuttgarter Professor Christian Hesse ist überzeugt: Rechnen hilft, glücklich zu sein. Apropos Glück: An jedem Ferienwochende gibt es wieder ein Ferienpreisrätsel. Mit etwas Glück können Sie eine Reise im Wert von 800 Euro gewinnen.

Die Welt der Mathematik, der Zahlen und der Gleichungen erzählt die schönsten Geschichten über unser tägliches Leben. Denn selbst der Zufall hat Eigenschaften.Die Gewinnspielfrage in dieser Woche lautet: Wie begrüßen die Bewohner im Masai-​Mara-​Nationalpark in Kenia ihre Besucher? A) Händeschütteln, oder B) Begrüßungstanz. Dieses Mal verlosen wir unter allen richtigen Antworten einen Gutschein für zwei Personen für einen Aufenthalt bei eigener Anreise im König Ludwig WellnessSpa Resort in Schwangau im Allgäu, einem Wellness-​Hotel mit zahlreichen Bade–und Relaxattraktionen aufQuadratmetern.Teilnahmeschluss ist Dienstag,. Juli,Uhr. Die Teilnahmebedingungen finden Sie im Internet unterwww​.son​ntag​-aktuell​.de/​g​e​w​i​n​n​spiel

