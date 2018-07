Ostalb | Sonntag, 29. Juli 2018 Sonntag, 29. Juli 2018

27 . Waldhäuser Vorstadtstraßenfest

Traditioneller Auftakt am Samstagnachmittag ist der Kinderflohmarkt, bei dem auch in diesem Jahr wieder das aussortierte Hab und Gut aus den Waldhäuser Kinderzimmern feilgeboten wurde. Am Abend räumten die Kinder das Feld und machten nicht nur für die zahlreichen Besucher, die dann zum Vorstadtstraßenfest kamen, Platz, sondern auch für die Guggengruppe „Omsnomgugga“ aus Weiler.

Auch außerhalb der Faschingssaion sorgten die Guggen für gute Stimmung und haufenweise Lärm als sie mit viel Getöse von Stand zu Stand zogen. Zwischen dem Stand des Liederkranzes Waldhausen am einen und dem Stand der Schützengilde Waldhausen am anderen Ende der Vorstadtstraße wurde so der Abend gestaltet. Vom traditionellen und schönen Start der Waldhäuser in die Sommerferien berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe.

