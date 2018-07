Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 29. Juli 2018 Sonntag, 29. Juli 2018

Aussendungsgottesdienst zur Romwallfahrt der Ministranten

550 Ministrantinnen und Ministranten aus dem Dekanat Ostalb traten am Wochenende den Weg nach Rom an. Im Zuge der internationalen Romwallfahrt 2018 gehören sie zu mehr als 60 000 „Minis“ aus der ganzen Welt, die unter dem Motto „Suche Frieden und jage ihm nach (PS 34 , 15 b)“ in den kommenden Tagen in Rom zusammenkommen werden.

300

„Eine starke Zahl“, freute sich Dekan Robert Kloker angesichts der stolzen Menge, die sich von der Ostalb auf den Weg macht. Und auch wennder jungen Wallfahrer bereits unterwegs waren, sorgten die, die sich im Anschluss an den Gottesdienst auf den Weg machten, mit ihren Familien für ein volles Gotteshaus am Sonntag. Vom Schwung, der von dem Gottesdienst ausging, berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe.

