Ostalb | Sonntag, 29. Juli 2018 Sonntag, 29. Juli 2018

Begehung des Parks am alten Bahndamm in Böbingen

Galerie (6 Bilder)

Fotos: en

2013 begannen die Planungen für den Park am alten Bahndamm. Nach einer Baustellenbegehung im März diesen Jahres sowie einer Einwohnerversammlung vor neun Tagen freute sich Bürgermeister Jürgen Stempfle, wie viele Interessierte zusammen mit dem leitenden Ingenieur Stefan Kalmus von LK & P nun den Park zwei Stunden lang erwanderten.

20

Der rund fünf Hektar große Park, der generationenverbindende Angebote für die gesamte Bevölkerung und die Gartenschau-​Besucher bereit hält, kostet rund drei Millionen Euro plusProzent Baunebenkosten. Mit einem Zuschuss von insgesamt einer knappen Million Euro aus dem Programm Entwicklung Ländlicher Raum, Stadt und Land, Geld für zwei Trinkbrunnen und Zuschuss vom Ostalbkreis. Vor allem im Bereich Freizeit und Erholung erfährt die Gemeinde eine nachhaltige Aufwertung, die weit über die Remstalgartenschau von Nutzen sein soll. Was die Bürger der Baustellenbegehung darüberhinaus alles erfuhren, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 35 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!