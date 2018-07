Ostalb | Sonntag, 29. Juli 2018 Sonntag, 29. Juli 2018

Dorfladen Durlangen feierte sein einjähriges Bestehen

„An die Grillwürste!“ hieß es am Samstag in Durlangen. Zum einjährigen Bestehen des Dorfladens Durlangen zeigten sich die aktiven Verantwortlichen wieder einmal von ihrer engagierten Seite für das Genossenschaftsprojekt.

Einen Grund zum Feiern hatten jetzt Kunden, Genossenschaftsmitglieder und die Organisatoren des Dorfladens in der Schillerstraße in Durlangen: Vor einem Jahr wurde mitten im Ort ihr Nahversorger eröffnet. Und ihr Grillfest zum ersten Jahrestag wurde zum Hit. Kurzerhand hatte sich am Samstag der Platz vor dem Laden zum Festplatz verwandelt. Auch auswärtige Besucher feierten im Pavillon. Deutlich war zu spüren, dass die Bürger ihren Dorfladen lieben. Wie die Bilanz des Dorfladen-​Teams ausfällt und was maßgeblich zum Gelingen beiträgt, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

