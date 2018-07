Kultur | Sonntag, 29. Juli 2018 Sonntag, 29. Juli 2018

EKM: Dresdner Kammerchor und Barockensemble im Münster

Akademische Durchdringung und brillante Virtuosität – und vielleicht ist das eine ja die Voraussetzung für das andere: Jedenfalls erlebten die Zuhörer im fast voll besetzten Münster am Samstagabend die derzeit gültige Heinrich-​Schütz-​Interpretation. Hans-​Christoph Rademann ließ daran mit seinem Dresdner Kammerchor, dem Dresdner Barockensemble und hervorragenden Solisten keine Zweifel.

Am vergangenen Donnerstag umUhr war in der Radeburger Stadtkirche der letzte Ton „im Kasten“: Diebegonnene Gesamteinspielung der Werke von Heinrich Schütz, ein Jahrhundertprojekt Rademanns mit dem Carus-​Verlag, ist damit abgeschlossen; einzelne CDs wurden bereits mit renommierten Preisen gewürdigt. Die letzte nun, die im kommenden Jahr erscheinen wird, beinhaltet eben diese Psalmvertonungen und „Friedensmusiken“, die am Samstag im Rahmen des Festivals der Europäischen Kirchenmusik im Münster zu hören waren. Das Gmünder Publikum kam also in den Genuss der Summe einer neunjährigen musikalischen Arbeit — hiervon berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe.

