Kultur | Sonntag, 29. Juli 2018 Sonntag, 29. Juli 2018

Festival Europäische Kirchenmusik: „Die Sonografen“

Galerie (1 Bild)

Foto: msi

Aus vollkommener Dunkelheit begannen wellenförmige Ringe über Pfeiler, Wände und Decke des Kirchenschiffes zu mäandern. Dazu erklang ein Pfeifen und Rauschen, was sich in Kombination zu einer intensiven Performance verdichtete, die beim zweiten Nachtkonzert des Festivals das Publikum in der Johanniskirche begeisterte.

Die Künstler hinter dem synästhetischen Spektakel waren zum einen Lichtkünstler Kurt Laurenz Theinert am visual piano und Cellist Fried Dähn, der zwischen Violoncello und einem Electric Cello hin– und herwechselte. „Computer und Effekte erlauben beim Electric Cello eine Klangerweiterung“, erläuterte er in einer kurzen Ansprache zu Beginn des Konzerts dem Publikum. Von dieser ganz besonderen Verbindung aus Klang und Licht berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 27 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!