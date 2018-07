Sport | Sonntag, 29. Juli 2018 Sonntag, 29. Juli 2018

Single-​Dart-​WM: Holz bezwingt Krieger im Mega-​Finale

Fotos: Lämmerhirt

„Es war das definitiv beste Niveau, was ich bei solch einer Veranstaltung jemals erlebt habe.“ Diese Worte stammen von Vjeko Balaz, der die sechste Auflage der Single-​Dart-​WM im Fenschderle in Göggingen erneut federführend organisiert hat. Durchgesetzt hat sich am Ende der Essinger Uwe Holz im besten Spiel des Abends gegen Michael Krieger, der für die DC Underdogs aus Göggingen auf Punktejagd geht.

Am Ende sind esTeilnehmer gewesen, die an diesem Turnier teilgenommen haben, das ist der zweitbeste Wert seit dem Bestehen im Jahr. Die Vorrunde wurde in sechs Gruppen ausgetragen, in dreien gab es ein Freilos. Jeder Teilnehmer wurde einem Land zugeordnet, was den Titel einer Weltmeisterschaft rechtfertigt. So war das Finale zwischen Holz und Krieger schließlich auch das Duell zwischen Tansania und Australien. Und dieses Finale hatte es in sich, die Zuschauer, die bis in die Nacht ausharrten, waren am Ende aus dem Häuschen, so gut waren diese beiden Spieler an der Scheibe. Die ersten sieben Legs waren jeweils Breaks, im siegbringenden Durchgang schließlich brachte Holz sein Spiel zumdurch. „Es war einfach ein überragend gut organisiertes Turnier, da kann man Vjeko Balaz wirklich nur gratulieren. Im Finale dann habe ich ein sehr gutes Spiel gemacht, Michael und ich haben uns gegenseitig unglaublich hochgepuscht“, freute sich Holz, der die Single-​Dart-​WM damit bereits zum zweiten Mal gewonnen hat. Doch auch bei Krieger hielt sich der Ärger in Grenzen: „Damit kann ich wirklich leben, es war ein super Finale und ich bin mit meiner Leistung absolut zufrieden“, konnte der Schechinger schon wieder schmunzeln.Im Halbfinale ist er schon einmal über sich hinausgewachsen und hat den aktuellen Titelträger Denis Holzwarth mitgeschlagen. Dieser wiederum musste im kleinen Finale gegen Sebastian Bräutigam antreten und beim Stand vonverletzungsbedingt aufgeben. Bräutigam, der das erste Mal dabei war und in keinem Verein spielt, hat sich über seinen dritten Platz dennoch gefreut. „Na klar hätte ich gerne weitergespielt, aber ich kann es ja auch nicht ändern“, sagte Bräutigam achselzuckend nach dem kleinen Finale.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 90 Sekunden.

