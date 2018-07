Sport | Sonntag, 29. Juli 2018 Sonntag, 29. Juli 2018

Sommerturnier der Normannia: Turniersieg geht an die TSG Backnang

Erstmals hat der 1 . FC Normannia Gmünd am Samstag mit vier Mannschaften ein Sommerturnier veranstaltet. Verdientermaßen ist der Turniersieg durch einen 1 : 0 -Erfolg gegen den FCN an den Oberligisten TSG Backnang gegangen. Dritter geworden ist der TSGV Waldstetten, der den Landesliga-​Konkurrenten FC Bargau im kleinen Finale mit 2 : 0 besiegt hat.

Mit den beiden Oberligisten. FC Normannia Gmünd und TSG Backnang sowie den beiden Landesligisten aus Waldstetten und Bargau versprach das Teilnehmerfeld beim Blitzturnier der Normannia interessante Begegnungen. Das sportliche Niveau konnte sich über weite Strecken auch durchaus sehen lassen. Neben den hochsommerlichen Temperaturen sorgte aber vor allem die Tatsache, dass alle vier Teilnehmer nicht in Bestbesetzung antreten konnten, zwischendrin auch für Sommerkick-​Phasen in den jeweils auf zweimalMinuten angesetzten vier Spielen.Zum Auftakt ließ der. FC Normannia Gmünd, bei dem im Rahmen dieses Turniers erstmals Neuzugang Simon Fröhlich in der Innenverteidigung zum Einsatz kam, nichts anbrennen gegen den von den vier Mannschaften personell am stärksten dezimierten Landesligisten FC Bargau. Standesgemäß behauptete sich der Oberliga-​Aufsteiger mit. Die Normannia-​Tore fielen durch Moritz Seltenreich, einen Doppelschlag von Andreas „Bobo“ Mayer und Fabian Kianpour. Mehr zum weiteren Turnierverlauf lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Juli.

