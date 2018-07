Sport | Sonntag, 29. Juli 2018 Sonntag, 29. Juli 2018

Tim Fuchs siegt in Degenfeld mit einem neuen Schanzenrekord

Foto: vog

Die zahlreichen Zuschauer, die trotz der Hitze an die Degenfelder Mattenschanze gekommen sind, haben ihr Kommen wahrlich nicht bereuen müssen. Denn sie sind Zeugen eines hochklassigen Wettkampfs mit einem starken internationalen Teilnehmerfeld von 60 Springern geworden.

Herausragend aus Degenfelder Sicht war dabei Tim Fuchs. Dem aktuell besten männlichen Springer des SC Degenfeld, der im deutschen B-​Kader aktiv ist, gelang mit zwei sensationellen Sprüngen aufundMeter das Kunststück, die gesamte russische Mannschaft einschließlich Evgeniy Klimov, der am Vortag beim Sommer-​Grand-​Prix in Hinterzarten überraschend Fünfter geworden war, zu schlagen. DieMeter markieren gleichzeitig den neuen Schanzenrekord auf der-​Meter-​Mattenschanze.Zunächst waren unter den Augen von Carina Vogt, die aufgrund einer Knieverletzung zwei bis drei Wochen mit dem Skispringen pausieren muss, die jüngsten Skispringer an der Reihe. Auch hier waren die Degenfelder Stützpunktspringer gut dabei. Julian Hillmer wurde Zweiter, sein Vereinskamerad Janne Holz erreichte den vierten Platz direkt vor Benjamin Bücheler vom SC Königsbronn. Bei den Schülerinnengab es gar einen Degenfelder Doppelsieg: Jana Sauter verwies ihre Freundin Katharina Hieber auf Platz zwei. Bei den Schülernwurde der Degenfelder Manuel Menz Siebter. Podestplätze gab es für den heimischen Skiclub durch Max Schrader und Fabian Sauter auf den Plätzen zwei und drei bei der männlichen Jugend. Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Juli.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 56 Sekunden.

