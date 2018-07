Sport | Dienstag, 03. Juli 2018 Dienstag, 03. Juli 2018

Bezirksliga-​Staffeltag: Robert Demurtas übernimmt

Familiärer und enger geht es kaum. Auf dem Staffeltag der Bezirksliga mussten die anwesenden Vereinsvertreter zwangsläufig zusammenrücken – die Vereinsgaststätte der TSG Schnaitheim hatte Ruhetag und das Tennisheim kam an seine Kapazitätsgrenze. Nach gut zwei Stunden fand ein erfolgreicher Staffeltag sein Ende, der mit viel Lob für die vergangene Saison begann und einem frisch gewählten neuen Staffelleiter endete.

Robert Demurtas (links auf dem Bild), der Staffelleiter der Kreisliga A I, ist um eine Stelle reicher. Der engagierte-​jährige Heuchlinger wurde von den anwesenden Vereinsmitgliedern am Montagabend einstimmig zum neuen Staffelleiter der Bezirksliga gewählt. Er beerbt Roland Wagner, der den Job des Bezirksspielleiters von Helmut Vogel übernimmt. „Robert, Du übernimmst einen der angenehmsten Jobs im Bezirk“, sagt der Bezirksvorsitzende Jens-​Peter Schuller und spielte auf die wenigen Problemen mit den Bezirksligavereinen in der vergangenen Saison an.In der Tat gab es von allen Seiten nur Lob – selbst von Seiten des Bezirkssportgerichts. „Wir hatten in der vergangenen Runde so wenig zu tun, da konnten wir sogar Aufgaben von anderen Bezirken übernehmen“, sagt Herbert Mayer. Die Zahlen lesen sich eindrucksvoll: Rückgang der Sportgerichtsverfahren vonauf, Rückgang der Verfahren gegen Spieler vonaufund Rückgang der Verfahren gegen Vereine aufFälle. Wie viele Verfahren es in der Bezirksliga gegeben hat, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Juli.

