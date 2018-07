Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 03. Juli 2018 Dienstag, 03. Juli 2018

Gmünd gewinnt im Bundeswettbewerb

Schwäbisch Gmünd gehört zu den Preisträgern des Bundeswettbewerbes „Zusammenleben Hand in Hand — Kommune gestalten“, die am Montag, 2 . Juli, in Berlin ausgezeichnet wurden.

Die Abschlusskonferenz des Bundeswettbewerbes „Zusammenleben Hand in Hand – Kommune gestalten“ und die Preisverleihung durch die Spitze des Bundesinnenministeriums fand am Montag im Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat statt.Städte, Gemeinden und Landkreise wurden für ihre vorbildlichen Initiativen zur Integration von Zuwanderern und Förderung des Zusammenlebens prämiert. Dieser erstmals stattfindende Wettbewerb soll zur Nachahmung der guten Praxis anregen und die in der kommunalen Integrationsarbeit Tätigen in ihrer Arbeit ermutigen und stärken. Wofür Gmünd den mitEuro dotierten Preis erhielt, steht in der RZ vom. Juli.

