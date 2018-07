Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 03. Juli 2018 Dienstag, 03. Juli 2018

Radweg zwischen Gmünd und Mutlangen

Foto: rw

Es tut sich etwas im Bauernhölzle zwischen Schwäbisch Gmünd und Mutlangen.

Der Waldweg, der jetzt zugleich als offizieller Radweg zwischen den beiden Kommunen dient, wurde dieser Tage in seinem mittleren Teil einschließlich des kurvigen Steilstücks am Brunnen repariert. Regelmäßige Nutzer, ob Radler oder Fußgänger, staunen und freuen sich: So gut wie jetzt sah der Weg in den letzten Jahren nicht mehr aus. Der Belag ist aber nach wie vor provisorisch — Asphalt wird kommen.

