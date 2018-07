Blaulicht | Dienstag, 03. Juli 2018 Dienstag, 03. Juli 2018

Segelflieger abgestürzt

Ein 53 Jahre alter Pilot eines Segelflugzeuges sowie sein 68 Jahre alter Mitflieger wurden bei einem Flugunfall am Montagnachmittag in Neresheim-​Elchingen schwer verletzt.

Die beiden starteten gegenUhr auf dem Flugplatz in Elchingen und ließen sich mittels einer Seilwinde in die Luft ziehen. Als das Flugzeug eine Höhe von etwaMetern hatte, löste sich das Windenseil von der Maschine, woraufhin selbige abstürzte. Die beiden Schwerverletzten wurden vom Rettungsdienst samt Notarzt versorgt und in Kliniken eingeliefert. Der-​Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert.Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Absturzursache aufgenommen. Zur Klärung der Umstände wurde ein Vertreter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hinzugezogen. Die Maschine wurde vor allem am Fahrwerk und der Cockpitabdeckung beschädigt. Der Schaden wird auf rundEuro beziffert.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 32 Sekunden.

