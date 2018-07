Blaulicht | Dienstag, 03. Juli 2018 Dienstag, 03. Juli 2018

Verdacht der Brandstiftung

Ein 26 Jahre alter Bewohner einer Dachgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in Gmünd in der Weißensteiner Straße steht im Verdacht, Feuer in seiner Wohnung gelegt zu haben. Zeugen wurden am Montagabend gegen 22 Uhr auf Brandgeruch aufmerksam und verständigten Feuerwehr und Polizei. In der Wohnung wurde festgestellt, dass verschiedene Gegenstände gebrannt hatten und bereits wieder erkaltet waren. Der Beschuldigte wurde in der Wohnung angetroffen und in ein Krankenhaus eingeliefert. Andere Bewohner wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen sowie der Kriminalpolizei dauern an.

